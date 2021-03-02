Водителей предупредили о новых ограничениях движения

Водителей в Петербурге ждут новые ограничения движения. Подробности сообщили в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В частности, с 1 марта по 14 октября в связи с размещением пешеходной галереи ограничено движение транспорта по Киевской улице от Заозёрной улицы до Московского проспекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга внес изменения в ограничения движения транспорта, связанных с проведением спортивно-массового мероприятия «Арена марафон».