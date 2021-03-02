Водителей предупредили о новых ограничениях движения

Ограничение движения будут вводить поэтапно. Фото: pixabay.com
Ограничение движения будут вводить поэтапно. Фото: pixabay.com

Водителей в Петербурге ждут новые ограничения движения. Подробности сообщили в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В частности, с 1 марта по 14 октября в связи с размещением пешеходной галереи ограничено движение транспорта по Киевской улице от Заозёрной улицы до Московского проспекта.

Водителей в Петербурге ждут новые ограничения движения. Фото: ГАТИ

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга внес изменения в ограничения движения транспорта, связанных с проведением спортивно-массового мероприятия «Арена марафон».

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