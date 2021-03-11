Петербург и Москва стали лидерами рейтинга Рособрнадзора по качеству образования

Петербург и Москва стали лидерами рейтинга Рособрнадзора по качеству образования
Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Рособрнадзор обнародовал рейтинг российских регионов по качеству образования, лидерами среди которых стали Санкт-Петербург и Москва.

Северная столица расположилась на первой строчке со сводным показателем 92,1. Москва уступила лишь одну десятую балла — 92,0. Замыкает тройку лидеров Ленинградская область, уровень образования в регионе оценили на 77,1. Наиболее сложная ситуация по результатам исследования Рособрнадзора складывается в Чечне и Карачаево-Черкессии (по 13,7), а также в Дагестане (10,6) и Ингушетии (7,8).

Для оценки ведомство составило новый перечень из 12 критериев, куда вошли, в том числе, статистика поступления в вузы, результаты ОГЭ, ЕГЭ и Всероссийской проверочной работы (ВПР), использование компьютерных классов и оборудования в лабораториях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь вузов Петербурга вошли в сотню лучших университетов мира.

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