Прибыль «ТЭК СПб» по итогам 2020 года составила 315 млн рублей

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ГУП «ТЭК СПб» за 2020 год, чистая прибыль компании превысила пленой показатель и составила 315 млн рублей.

Это лучший результат предприятия с 2015 года. В пресс-службе «ТЭК СПб» отмечают, что несмотря на рекордно теплую зиму прошлого года и спровоцированное ею падение доходов более чем на 3 млрд рублей, компании удалось оптимизировать и снизить расходы, а также не допустить роста задолженности по платежам.

Выросли за минувший год и производственные показатели: было реконструировано 152,8 км изношенных теплосетей, хотя в плане было заложено 151,9 км. В общей сложности на эти цели было направлено 9,2 млрд рублей, сэкономив 815 млн рублей.

В 2021 году общий объем инвестиций в ремонт теплосетей составит 9,6 млрд рублей, из которых 6,1 млрд рублей предусмотрены на реализацию программ за счет собственных средств, 3,5 млрд рублей – на реализацию адресно-инвестиционных программ за счет бюджета. Запланированный объем перекладки сетей превышает показатель 2020 года почти на 7 км и составляет 158,6 км.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшему развитию программы льготной ипотеки.