В Петербурге предложили создать мобильную бригаду для вакцинации лежачих больных

В Петербурге предложили создать мобильную бригаду для вакцинации лежачих больных
Алексей Цивилев направил соответствующее предложение вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву. Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Депутат Законодательного собрания Северной столицы Алексей Цивилёв предложил организовать мобильные бригады, которые будут вакцинировать от коронавируса лежачих больных.

Такую инициативу чиновник выдвинул после обращения жительницы Кировского района. Петербурженка объяснила, что её пожилому лежачему родственнику отказали в прививке, несмотря на наличие диагноза, помещающего его в группу повышенного риска — сахарного диабета. Причиной отказа стало отсутствие порядка проведения вакцинации люди, прикованных к кровати.

Цивилев отметил, что этот аспект действительно необходимо проработать — ведь многие люди в силу возраста или проблем со здоровьем не могут дойти до прививочного пункта. При этом даже не выходя за пределы квартиры, они рискуют подхватить ковид. Соответствующее предложение парламентарий направил вице-губернатору Олегу Эргашеву.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге признали дефицит вакцины «Спутник V».

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