В Петербурге признали дефицит вакцины, который так и не увидели в Минздраве

В Санкт-Петербурге все-таки признали дефицит вакцины «Спутник V», который ранее не заметили в Министерстве здравоохранения. Пока даты новых поставок не называют. Депутаты начали бить тревогу еще в начале года.

О том, что в городе все-таки не хватает вакцины, комитет по здравоохранению рассказал накануне, 10 марта. Выяснилось, что последние несколько дней петербуржцы сталкиваются с отказами в прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.

В ведомстве уточнили, что недостаток препарата зафиксировали в отдельных прививочных пунктах – там не хватает компонента для первой вакцинации «Спутником V».

Как оказалось, поставок вакцины в город не было с 22 февраля.

При этом сообщения о том, что первой дозы препарата в городе меньше чем второй, появлялись и ранее. В конце февраля комитет по здравоохранению называл эту разницу некритичной. Разницу объяснили тем, что пациенты часто нарушают рекомендованный интервал вакцинации в 21 день, некоторые и вовсе не успевают дойти до второго этапа, поскольку заболевают.

О дефиците вакцины петербургский депутат Борис Вишневский говорил еще в январе. В своем обращении в министерство здравоохранения он подчеркнул: доз препарата в Петербурге не хватает. На этом фоне он назвал недопустимой отправку вакцины в другие страны и попросил принять меры для увеличения числа доз вакцины в Северной столице.

Минздрав, который отреагировал на обращение к концу февраля, проблемы не увидел. Тогда в ведомстве заявили, что прививку получили более 147 тысяч человек. При этом ни комментировать планы по увеличению поставок доз вакцины в Петербург, ни отправку в таких условиях препарата в другие страны там не стали.