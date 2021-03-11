В Комздраве объяснили, почему петербуржцам отказывают в прививках от COVID-19

Председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец опроверг информацию о дефиците «Спутника V» в городе, из-за чего жителям якобы отказывают в вакцинации.
По словам чиновника, имеющихся на сегодняшний день запасов препарата достаточно для десяти работы. В некоторых пунктах, отметил Лисовец, вакцина действительно закончилась, однако поликлиники в таком случае должны перераспределить объемы, чтобы люди по-прежнему могли получить инъекцию в назначенную дату.
При этом глава комитета признал, что процедура перераспределения неизбежно занимает некоторое время, поэтому если вакцинация пациенту необходимо срочно, можно записаться на прием в другой пункт в любом районе Петербурга, передает 78.ru.
Лисовец подчеркнул, что больше беспокойства вызывает факт снижения темпов вакцинации: ежедневное количество прививающихся горожан снизилось с 10 до 4 тысяч. Он призвал граждан не расслабляться перед все еще актуальной угрозой вируса.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предложили организовать мобильную бригаду для выездной вакцинации лежачих больных.