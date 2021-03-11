В посольстве РФ в Польше опровергли высылку консула за распространение COVID-19

В среду, 10 марта, пресс-секретарь польского министра, координирующего работу спецслужб, Станислав Жарын заявил, что российский консул в Познани был объявлен персона нон-грата из-за нарушения режима самоизоляции.
Это якобы стало причиной возвращения дипломата и его супруги в Россию. В посольстве РФ в Польше, однако, предоставили другую информацию. По данным ведомства, 8 февраля МИД Польши официально уведомил об объявлении консула персона нон грата в ответ на аналогичное заявление в отношении консула генерального консульства Польши в Санкт-Петербурга.
«Никаких других оснований для объявления российского дипломата персона нон грата польской стороной до нас официально не доводилось», — подчеркивают в посольстве.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об освобождении чиновников от наказания за «нечаянную коррупцию».