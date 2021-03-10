Госдума в первом чтении одобрила законопроект об освобождении чиновников от наказания за «нечаянную коррупцию»

В форсмажорных обстоятельствах, в случае принятия закона, чиновники будут иметь право на нарушение антикоррупционного законодательства. Фото: Государственная дума РФ

В форсмажорных обстоятельствах, в случае принятия закона, чиновники будут иметь право на нарушение антикоррупционного законодательства. Фото: Государственная дума РФ

Государственная дума РФ на заседании в среду, 10 марта, поддержала в первом чтении законопроект об освобождении от наказания государственных служащих, которые были вынуждены нарушить антикоррупционное законодательство.

«В соответствии с принятыми поправками лицо может быть освобождено от ответственности, если антикоррупционные ограничения, требования и запреты нарушены по независящим от него обстоятельствам», – говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

К форс-мажорным обстоятельствам относят стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, а также запретительные или ограничительные меры, принимаемые российскими и иностранными государственными органами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга окончательно утвердили ликвидацию Уставного суда в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию РФ летом прошлого года.