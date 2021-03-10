Депутаты Петербурга поддержали упразднение Уставного суда

Депутаты Петербурга поддержали упразднение Уставного суда
Упразднение Уставного суда поддержали 39 депутатов. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

В среду, 10 марта, члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга большинством проголосовали за упразднение городского Уставного суда с 1 июля 2021 года в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РФ летом прошлого года.

Поддержали ликвидацию государственного органа 39 парламентариев. Поправки к законопроекту принимаются до 15 марта. На данный момент, как отмечает депутат Денис Четырбок, решается вопрос о создании комиссии, которая займется упразднением Уставного суда Санкт-Петербурга.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал назвал исключение института уставных судов закономерным. В свою очередь, лидер петербургской фракции «Яблоко» Борис Вишневский выразил сожаление о принятом парламентариями решении. «Суд, на мой взгляд, был необходим, и давал возможность по инициативе депутатов Законодательного собрания оценивать на соответствие уставу решения, которые принимаются у нас в городе», — заявил политик.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗакСобрании прокомментировали инцидент с депутатом Максимом Резником, которого обнаружили в художественной мастерской, оказавшейся нарколабораторией.

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Депутаты Петербурга поддержали упразднение Уставного суда