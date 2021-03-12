В Петербурге за сутки 957 человек заразились COVID-19

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 957 петербуржцев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Петербурге выявлено 378 705 заболевших. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает оперативный штаб.

Еще 2861 пациент был выписан из стационаров города по выздоровлению и после получения двух отрицательных тестов на коронавирус. Общее количество выздоровевших превысило 326 тысяч. Летальная статистика пополнилась 46 случаями.

Лидером по суточной заболеваемости сегодня стала Москва. Следом идет Северная столица, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области за сутки обнаружили 122 новых инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нехватка вакцины от COVID-19 наблюдается в 16 прививочных пунктах Петербурга.