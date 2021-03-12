Нехватка вакцины от COVID-19 наблюдается в 16 прививочных пунктах Петербурга

Дефицит вакцины от коронавирусной инфекции зафиксировали в ряде прививочных пунктов Петроградского, Василеостровского и Адмиралтейского районов.

По информации петербургского комитета по здравоохранению, первого компонента вакцины «Спутник V» недостает в шестнадцати пунктах, где жителей Северной столицы прививают от ковида.

Петербуржцев известили об отмене вакцинации в медучреждениях этого района. Власти предложили горожанам перезаписаться в любой другой пункт, где еще есть запасы вакцины. Отмечается, что прикрепление к конкретной поликлинике в этом случае не имеет значения.

Новая поставка вакцины в этих пунктах ожидается на следующей неделе. В настоящий момент в их резервах препарата нет. В остальных прививочных пунктах имеется почти 54 тысячи доз вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коечный фонд Петербурга для пациентов с коронавирусом свободен менее, чем на 25%.