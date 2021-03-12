Коечный фонд Петербурга для пациентов с коронавирусом свободен менее, чем на 25 %

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В четверг, 11 марта, число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло на 5 % по сравнению с результатами недельной давности.

По данным межведомственного координационного совета, стационары города госпитализировали 352 человек.

В Северной столице развернуто 6756 коек под коронавирус и пневмонии, из них свободными остаются 1676, что составляет 24,8% от коечного фонда.

С начала пандемии в Петербурге выявлено 377748 случаев заражения COVID-19. Скончались 11527 человек. Выздоровело 323240 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Петербурга Антон Димов попал в больницу Святого Георгия с коронавирусом, осложненным массивной тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА). Пациент чудом выжил, за 12 часов он перенес более 10 эпизодов клинической смерти.