Бывший участник «Дома-2» заявил, что Бузова злоупотребляет спиртным

Солнцев утверждает, что не видит возможности для поддержки Бузовой. Фото: скриншот instagram

Солнцев утверждает, что не видит возможности для поддержки Бузовой. Фото: скриншот instagram

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, что телеведущая Ольга Бузова «регулярно попивает».

Экс-учасник реалити-шоу стал гостем в новом выпуске YouTube-программы «Алена, блин». В беседе с ведущей Аленой Жигаловой артист поделился беспокойством за певицу Ольгу Бузову. По его словам, артистка страдает от алкогольной зависимости

«Я думаю, что она попивает, это мягко сказано», — заявил Солнцев.

Артист вспомнил, что несколько лет назад на пристрастие Бузовой обратила внимание телеведущая Дана Борисова. Он отметил, пристрастие бывшей ведущей «Дома-2» заметно при личном общении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова заявила о расставании с Давой после празднования своего дня рождения. Она посвятила этому пост в своем Instagram-аккаунте.