ФСБ ликвидировала 37 подпольных оружейных мастерских в российских регионах

ФСБ России провела масштабную спецоперацию в 28 российских регионах, в ходе которой были задержаны 72 подпольных оружейника и ликвидированы 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, задержанные подпольные оружейники занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбытом. У злоумышленников нашли 251 единицу огнестрельного оружия, 80 кг взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, а также патроны различного калибра и приспособления для бесшумной стрельбы.

Среди изъятого были авиационный пулемет ШКАС, три пулемета, 26 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов.

Спецоперация в частности проводилась в Петербурге, Москве, Ленобласти, Башкортостане, Дагестане, Крыме, Мордовии, Архангельской, Амурской, Воронежской, Еврейской автономной областях и других регионах.

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