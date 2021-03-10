Глава ФСБ: за 10 лет в России предотвратили 200 терактов

Бортников высказался и по теме несогласованных акций: по его словам, их организаторам и участникам следует помнить о высокой террористической угрозе на таких мероприятиях. Фото: Национальный антитеррористический комитет РФ

Бортников высказался и по теме несогласованных акций: по его словам, их организаторам и участникам следует помнить о высокой террористической угрозе на таких мероприятиях. Фото: Национальный антитеррористический комитет РФ

Руководитель Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников заявил, что за последние 10 лет ведомству удалось предотвратить около 200 терактов, а количество преступлений террористической направленности (ПТН) снизилось в 260 раз.

Глава ФСБ подчеркнул, что в 2010 году предотвращалось только 10% атак террористов, уже в 2018 году — около 80%, а в 2020 году и вовсе 96%, передает Российская газета. Кроме того, ПТН насильственного характера (взрывы, захваты, убийства) сократились с 779 в 2010 году до 3 в 2020-м.

Председатель Национального антитеррористического комитета, Бортников добавил, что за минувшую декаду усилиями органов госбезопасности также удалось стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. Также ведется постоянная работа по сокращению ресурсной базу терроризма: изъятию оружия, блокировок финансовых активов.

Кроме того, начальник ФСБ рассказал, что спецслужбы регулярно выявляют и ликвидируют террористические ячейки в различных регионах России. К примеру, в 2020 году таковых было 71.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области.