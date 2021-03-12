Полицейские раскрыли четыре автомобильных кражи в Ленобласти и Петербурге

Сотрудники главка МВД по Северной столице и Ленинградской области раскрыли четыре автомобильных кражи. В двух случаях злоумышленники успели скрыться на угнанных машинах за пределы города.

Так, 11 марта в дежурную часть поступило заявление от 24-летнего радиомонтажника, который рассказал, что от его дома на Приозерском шоссе в Парголово угнали ВАЗ-21043 серого цвета. Ущерб молодой человек оценил в 80 тысяч рублей. Стражи порядка нашли авто с признакам угона возле одного из домов в деревне Порошки Всеволожского района Ленобласти. По подозрению в краже задержаны двое местных жителей, 27 и 35 лет.

Еще в конце декабря в полицию Приморского района Петербурга обратился 22-летний горожанин, который попросил помощи в поиске «Хендай Солярис». Автомобиль принадлежал коммерческой фирме, а молодой человек передал его в аренду на сутки 36-летнему мужчине, который проигнорировал договоренность о возврате транспортного средства. Машину нашли на следующий день, а вот подозреваемого в краже задержали только 11 марта на Пулковском шоссе. Злоумышленником оказался житель Башкортостана, который оформлял аренду иномарок по поддельным документам, а затем сбывал их третьим лицам.

Другое раскрытое преступление произошло почти год назад. 30 марта житель Красносельского района заявил в полицию об угоне своего «Мерседес С 180» возле одного из домов по проспекту Маршала Казакова, ущерб хозяин машины оценил в 180 тысяч рублей. Подозреваемого в совершении преступления задержали вчера, 11 марта, возле дома №12 по улице Танкистов. Им оказался безработный 37-летний петербуржец.

Наконец, еще одно раскрытое преступление было совершено 4 марта 2021 года на улице Маршала Тухачевского. Неизвестный похитил автомобиль «Хендай Санта Фе» стоимостью 2 млн 475 тысяч рублей, принадлежащий лизинговой фирме. В четверг, 11 марта, украденную иномарку удалось выследить: автомобиль с поддельными номерами двигался по трассе «Петербург — Псков». За рулем иномарки, которую оперативно остановили правоохранители, находился 44-летний мужчина. Водителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

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