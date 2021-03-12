Полиция подозревает трех человек в мошенничестве при уборке снега в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга предполагают, что к хищению бюджетных 9,5 млн рублей при уборке снега причастны экс-директор дорожного предприятия и двое руководителей коммерческих фирм.

Пресс-служба городского управления МВД не уточняет имена подозреваемых, однако накануне сообщалось о проведении обысков по этому делу в доме у бывшего директора ГУПД «Центр» Геннадия Фомина. На оперативном видео он сказал, что правоохранители «посетили» его дом в связи с его предыдущим местом работы.

По данным Gazeta.SPb.ru, также задержаны руководитель ООО «Эконева» Юрий Чернокозинский и гендиректор ООО «Вымпел» Валентин Тиунов.

Фомин и Чернокозинский задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, а Тиунова отпустили под обязательство о явке.

Напомним, дело связано с мошенничеством на 9,5 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на выполнение работ по механизированной уборке тротуаров во Фрунзенском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после нескольких лет жалоб на уборку в Петербурге полиция вскрыла хищение 9,5 млн рублей.