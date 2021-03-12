Как изменилось поведение клиентов в сети Tele2 за год удаленки

Tele2 оценила особенности потребления услуг связи своими клиентами на Северо-Западе во время пандемии в 2020 году. Даже при значительном росте трафика и изменении географии его распределения, качество работы сети Tele2 оставалось на хорошем уровне.

Изменение географии и рост потребления

География потребления мобильных услуг изменилась сразу после перехода предприятий на удаленный режим работы, жители Северо-Запада стали чаще уезжать загород и на дачи. Tele2 проанализировала изменения в распределении интернет-трафика в период режима ограничений в Санкт-Петербурге и области, в Калининградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях и республике Карелии.

В первые недели апреля, когда был объявлен всеобщий режим самоизоляции, население мигрировало из столиц регионов в область. Наибольший рост трафика был зафиксирован в Новгородской области на 45% по сравнению с предыдущими неделями, когда все население жило привычной жизнью. На втором месте оказалась Ленинградская область, где потребление мобильного интернета увеличилось на 36%, а на третьем месте районы республики Карелии — 30%. При этом в областных центрах и исторической части Санкт-Петербурга трафик снизился. После отмены ограничений ситуация стабилизировалась. За 2020 год интернет-трафик в сети Tele2 по Северо-Западу увеличился на 30%, а в стандарте 4G на 50%.

Рост спроса на Skylink – надежный интернет для дачи

Также трафик вырос в стандарте LTE-450, работающим под брендом Skylink, в Ленинградской области на 49%, а в Новгородской на 40%. Спрос на Wi-Fi-роутеры вырос в 8 раз, а средний трафик на человека в Петербурге и области составил 42 Гб.

Напомним, LTE-450 – это частотный диапазон, отличающийся дальнобойностью сигнала, благодаря чему интернетом можно пользоваться даже в самых отдаленных уголках региона.

Кино, учеба, Cyberhero

С помощью технологии big data аналитики Tele2 проанализировали, на что чаще всего расходовали интернет-трафик абоненты. Самым популярным видом досуга стал просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах – 73%, далее по популярности идут образовательные сайты — 20%, а 7% пользователей читали книги. Отметим, что самыми скачиваемыми книгами за время пандемии по данным сервиса «Tele2 Книги» стали издания из раздела «Психология», а самой популярной бесплатной книгой стал «Брак без крика и ссор», на третьем месте – «Идиот» Достоевского. Хотя годом ранее бестселлерами становились книги в жанре фэнтези. Также растет интерес и к киберспорту. На Северо-Западе наиболее активными оказались Петербуржцы. За 2020 год на платформе Cyberhero количество игроков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличилось более чем в 5 раз.

Путешествия по стране

Изменилась и роумингавая активность клиентов оператора. Число абонентов, которые отправились в путешествие по регионам России на январских выходных, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, а общий пассажиропоток за границу сократился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самым популярным заграничным направлением стала Турция. А до пандемии многие годы петербуржцы отдавали предпочтение зимнему отдыху в Финляндии.

Качество связи стало еще выше в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В целом за 2020 год только в сети 4G рост трафика в Петербурге и Ленобласти составил 33%. Оператор планомерно развивает инфраструктуру связи в регионе. Технические специалисты Tele2 завершили проект по добавлению стандарта 4G на все базовые станции. Теперь высокоскоростной мобильный интернет доступен на всей территории покрытия оператора. Важным объектом для петербургского филиала Tele2 стал Западный скоростной диаметр. Оператор закрыл зоны неуверенно приема сигнала и обеспечил связь на протяжении всех 46 километров дороги.