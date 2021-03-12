Уборкой улиц Петербурга от снега занимаются более 900 единиц техники

Уборкой улиц Петербурга от снега занимаются более 900 единиц техники
Уборка снега в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В пятницу, 12 марта, 917 единиц техники вышли на уборку городских улиц, садовых и парковых дорожек.

Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга, магистрали очищают 821 единица техники и 1272 работника ручного труда. Садовые и парковые дорожки, аллеи и бульвары приводят в порядок еще 96 машин и 494 специалиста.

Минувшей ночью на улицах Северной столицы работали 730 единиц техники и 345 дворников.

Синоптики прогнозируют, что днем в Петербурге пройдет небольшой и умеренный снег, местами ожидается метель. Ветер усилится, его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. На дорогах может образоваться гололедица.

В настоящее время службы заняты подметанием дорог, вывозом мусора и остатков снега, проведением противогололедной обработки проезжей части и тротуаров.

В ведомстве добавили, что с начала зимы с петербургских дорог на «снежные пункты» Водоканала вывезли более 1,3 млн кубометров снега.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что теплый атмосферный фронт надвигается на Петербург: 12 марта будет снег и оттепель.

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