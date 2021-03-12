Метеозависимым петербуржцам придется нелегко в ночь на 13 марта

Специалисты отмечают, что магнитосфера будет возбужденная, так что некоторые горожане могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Жители Санкт-Петербурга ночью 13 марта должны быть готовы к очередной магнитной буре. Вероятность, что она случится, равна 15%, пишут специалисты.

Отмечается, что магнитосфера будет в возбужденном состоянии. Это значит, что особо чувствительные граждане могут почувствовать ухудшение самочувствия. Чтобы уберечь себя от серьезных последствий, стоит высыпаться, правильно питаться и побольше двигаться, то есть вести здоровый образ жизни. Те, кто принимают различные лекарства, ни в коем случае не должны забывать о них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теплый атмосферный фронт надвигается на Петербург: 12 марта будет снег и оттепель. Столбики термометров сегодня покажут от нуля до минус 2 градусов. В Ленобласти будет от минус 4 до плюс 1 градусов.