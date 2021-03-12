В Петербурге отправлен под стражу пьяный водитель, сбивший девушку на Орджоникидзе

В Петербурге отправлен под стражу пьяный водитель, сбивший девушку на Орджоникидзе
Место происшествия. Скриншот: Google View

Московский районный суд постановил заключить под страж 45-летнего петербуржца, который, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, вылетел на тротуар и сбил девушку-пешехода.

Дорожный инцидент произошел 7 марта, около 22 часов. Водитель «Мицубиси ASX» на перекрестке возле дома №53/56 по улице Орджоникидзе не справился с управлением и вылетел на пешеходную часть. Иномарка сбила 24-летнюю девушку и врезалась в фонарный столб.

В результате пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Сколько водитель будет оставаться под стражей, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11 марта полиция раскрыла четыре автомобильных кражи, совершенных на территории Петербурга.

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