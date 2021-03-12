В Петербурге рядом с Конюшенным ведомством селятся бездомные

Сотрудники прокуратуры отмечают, что в связи с этим в зданиях могут возникнуть пожары.

Сотрудники петербургской прокуратуры проверили аварийные объекты Центрального района и выявили ряд нарушений. Проверяли дома на улицах Печатника Григорьева, Константина Заслонова, Черняховского и рядом с памятником федерального значения Конюшенным ведомством. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что в здания, закрытые на реконструкцию, легко попасть, так как остаются открытыми первые этажи и подвалы. В связи с этим в помещениях селятся бездомные, которые, чтобы согреться, жгут костры. Это может стать причиной серьезных пожаров.

Больше всего претензий у сотрудников правоохранительных органов к происходящему в подвалах возле здания Конюшенного ведомства. Они постановили законсервировать помещения, а местные власти призвали тщательней контролировать ремонт аварийных объектов.

Отмечается, что вопрос о реконструкции Конюшенного ведомства поднимался не раз в 2019 году, но ни с одним инвестором так и не был заключен договор. На данный момент дальнейшая судьба здания остается неизвестной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Арбитражный суд повторно рассмотрит иск к подрядчику реконструкции обсерватории Петербурга.