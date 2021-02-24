Арбитражный суд повторно рассмотрит иск к подрядчику реконструкции обсерватории Петербурга

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в середине апреля повторно рассмотрит иск Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации к компании «Меандр», которая была подрядчиком по реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

Как сообщает РИА Новости, предварительное судебное заседание назначено на 15 апреля. Напомним, в феврале окружной арбитраж отменил решения петербургского арбитражного суда и апелляционного суда об отказе во взыскании средств с «Меандра».

По материалам дела, истец настаивает на взыскании с бывшего подрядчика реконструкции, по инициативе которого в 2019 году был расторгнут контракт, 134 млн рублей неотработанного аванса. Ранее арбитраж города отклонил иск, основываясь на том, что «Меандр» понес расходы на эту сумму, которые не были зачтены.

Отмечается, что гендиректор компании «Меандр» Елена Завадская и фактический владелец компании Евгений Ярмош фигурируют в уголовном деле о махинациях со средствами, выделенными на реконструкцию консерватории. Их обвинили в мошенничестве. В сентябре 2020 года они были арестованы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что особняк Бремме вместо демонтажа ждет реконструкция.