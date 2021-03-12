В Морском порту Петербурга столкнулись буксир и теплоход

В Морском порту Петербурга столкнулись буксир и теплоход
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Днем в пятницу, 12 марта, в Морском порту Северной столицы произошло необычное происшествие: столкнулись буксир и теплоход.

По предварительной информации, капитан буксира «Грифон-8», отходя от причала №40 допустил навал на теплоход «Идуна». Столкновение произошло около 12:40. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Разлив нефтепродуктов по итогам инспекции также не был зарегистрирован.

Тем не менее, Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Правоохранители разберутся в обстоятельствах и причинах аварии на воде и дадут оценку инциденту, на основе которой будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что неделей ранее на набережной Макарова и Петровской косе из-за температурных качелей чуть не ушли под воду два судна.

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