Netflix решил начать борьбу с совместным использованием аккаунтов

Один из самых популярных стриминговых сервисов Netflix решил бороться с пользователями, использующими чужие аккаунты для просмотра контента.

По данным издания The Streamable, в последние дни пользователям, заходящим в Netflix под чужим паролем, отправляли всплывающее окно, надпись в котором гласила: «Заведите сегодня собственный аккаунт в Netflix бесплатно. Если вы не живете с владельцем этого аккаунта, вам нужно завести свой аккаунт, чтобы продолжить просмотр».

Отметим, что раньше Netflix не отслеживал, используется ли совместный аккаунт родственниками, партнерами или друзьями. При этом 33% пользователей называли свой пароль как минимум одному человеку. В самом сервисе объясняют, что варианты борьбы с не совсем этичны использованием совместных аккаунтов пока тестируются.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам 2020 года Netflix и «Кинопоиск» потеснили на рынке онлайн-кинотеатров Okko и ivi.