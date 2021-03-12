The Weeknd заявил о коррумпированности премии «Грэмми»

The Weeknd заявил о коррумпированности премии &#171;Грэмми&#187;
Артист намерен бойкотировать премию. Фото: скриншот Instagram

Артист не намерен больше представлять свою музыку на премии.

Канадский певец The Weeknd заявил, что больше не планирует участвовать в премии «Грэмми». Он считает ее коррумпированной, о чем рассказал изданию The New York Times.

Артист отметил, что не получил ни одной номинации, несмотря на множество успехов. Песня The Weeknd «Blinding Lights» провела 52 недели в топ-10 в чарте Billboard Hot 100. Также поклонникам и критикам очень понравился новый альбом артиста, но о нем тоже все забыли.

«Все из-за тайных комитетов, — прокомментировал The Weeknd изданию. — Я больше не позволю своему лейблу представлять мою музыку на «Грэмми».

Это не первый раз, когда певец возмущается из-за премии «Грэмми». Он не получил номинации и в прошлом году, хотя ожидал обратного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш получила сразу пять статуэток в премии «Грэмми». Артистка забрала с собой статуэтки «Грэмми» в пяти номинациях — Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».

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