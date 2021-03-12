Лукашенко заявил, что в Белоруссии могут создать свою вакцину от COVID-19

Президент Белоруссии рассказало планах выпустить собственную вакцину от коронавируса во второй половине этого года.

«Очень надеюсь, что где-то во второй половине этого года уже мы не просто произведем свою вакцину по российской технологии, а сделаем даже уже свою. Специалисты сейчас работают. То есть уже на нашей базе, на наших технологиях, — цитирует его информагенство БелТА.

Производство российского «Спутника V» в Белоруссии начнётся в конце марта. Сейчас препарат проходит экспертизу в Институте имени Гамалеи, российские специалисты проверяют его на устойчивость и эффективность.

По последним данным, в Белоруссии число зараженных коронавирусом достигло 300 146 человек, выздоровело 290 865 пациентов, скончались 2 078 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Белоруссия готовится начать производство антиковидной вакцины «Спутник V» в последних числах марта. Пробная партия препарата уже находится на экспертизе в РФ.