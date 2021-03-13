В Кингисеппе угнали Lexus за 7 миллионов

В Кингисеппе угнали иномарку за 7 млн рублей прямо во дворе спального района. Возбуждено уголовно дело.

Инцидент произошел в пятницу, 12 марта. Около 6-7 утра в отдел полиции обратился 57-летний житель Тихвина с заявлением об угоне Lexus модели LX570.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, заявитель добавил, что припарковал автомобиль во дворе своего дома на улице Жукова, но утром обнаружил пропажу транспорта.

Полицейские начали розыск автоугонщика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у оператора в Пушкине угнали Mitsubishi Outlander.