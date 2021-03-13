В Петербурге сын мог обокрасть собственную пожилую мать

Мужчина присвоил 12 тысяч рублей, теперь в отношении него возбудили уголовное дело.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в грабеже 75-летней пенсионерки. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Все случилось 9 марта в квартире на улице Бабушкина. Там сын мог обокрасть собственную мать – пропали 12 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, спустя несколько дней подозреваемого поймали. Им оказался 44-летний неоднократно судимый горожанин.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кингисеппе угнали Lexus за 7 миллионов. Около 6-7 утра в отдел полиции обратился 57-летний житель Тихвина с заявлением об угоне Lexus модели LX570.