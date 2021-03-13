В ГИБДД рассказали, когда чаще всего происходят аварии

Чаще всего аварии происходят в пятницу и субботу. Фото: Baltphoto

Чаще всего аварии происходят в пятницу и субботу. Фото: Baltphoto

Опаснее всего на дорогах вечером в пятницу и субботу.

Эксперты выяснили, когда на дорогах в России опаснее всего. Оказывается, самое большое количество аварий случается вечером пятницы и субботы с 17:00 до 19:00. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику Госавтоинспекции РФ.

С начала 2021 года в стране произошло более девяти тысяч аварий, что на четверть меньше, чем за аналогичный период в 2020 году. На пятницу и субботу приходится по 35% инцидентов, в остальные дни доля аварий не превышает 15%.

Известно также, что получить травму вероятнее также в пятницу и субботу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге сотрудники ГИБДД поймали почти 264 нетрезвых водителя. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Остальные нетрезвые водители привлечены к административной ответственности.