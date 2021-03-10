В Петербурге сотрудники ГИБДД поймали почти 264 нетрезвых водителя

Полиция в Петербурге провела масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей.

В выходные дни с 5 по 8 марта в Петербурге и области полицейские проверили более 2 тысяч водителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

Среди них 264 водителя находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при этом 23 автолюбителя уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Остальные нетрезвые водители привлечены к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга легковой автомобиль влетел в столб. Машиной управлял нетрезвый водитель. Авария случилась на Софийской площади. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».