Врач рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Эксперт заявила, что суточный прирост заболеваемости замедлился.

В Санкт-Петербурге стабилизируется эпидемиологическая обстановка с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 марта, рассказала руководитель Роспотребнадзора по городу Наталия Башкетова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Эксперт отметила, что ежесуточно в городе заболевает менее тысячи человек. Таким образом, на сто тысяч человек болеют 17,7 пациентов. Это значит, что замедлился суточный прирост заболеваемости.

Напоминаем, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 943 случаев заражения и 46 –летальных исходов. Выздороветь успели 2,3 тысячи человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни еще 43 петербуржцев. В летальной статистике Петербург занял второе место.