В Петербурге нашли 11-летнего мальчика, которого искали всю ночь

В Петербурге нашли 11-летнего мальчика, которого искали всю ночь
Мальчик не пострадал и уже находится дома. Фото: Pixabay

Непонятно, где он был все это время.

В Санкт-Петербурге сегодня утром, 13 марта, нашли пропавшего 11-летнего мальчика. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Известно, что ребенок ушел из дома в четыре часа дня в пятницу. Мама забила тревогу, когда он не вернулся к десяти часам. Она не знала, где находится школьник, а на связь мальчик не выходил. Женщина обратилась в полицию и к волонтерам, которые искали ребенка всю ночь.

Его целым и невредимым нашли к 10 часам утра. Где он находился все это время – не уточнили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в феврале в Петербурге искали 40 пропавших детей. Последний месяц зимы в Петербурге побил рекорд по количеству пропавших детей и подростков. 19 детей найти не смогли.

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