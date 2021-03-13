В Петербурге прививку от коронавируса сделали более 305 тысяч человек

Полностью пройти курс вакцинации успели 195 тысяч горожан.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе успели сделать прививку от коронавируса более 305 тысяч человек. Обе дозы ввели себе 195 тысяч человек. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик отметил, что город ожидает поставки крупной партии вакцины уже в ближайшее время. Беглов напомнил, что прививка помогает не только одному человеку, но также помогает проявить заботу о здоровье окружающих. Губернатор убежден, что это – «наша коллективная ответственность».

Он добавил, что многие горожане скоро поедут на дачи, где болеть совсем не хотелось. Беглов посоветовал дачникам сделать прививку уже сейчас.

«Прививочный цикл составляет 21 день. Поэтому лучше привиться сейчас. В дачных поселениях планируется организовать выездные бригады. Но там будет прививку сделать сложнее. В городе для этого лучшие условия»,

— сказал губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге.