В Петербурге скончался режиссер Александр Гетман

Деятель искусств долгое время возглавлял театр «На Литейном».

Заслуженный деятель искусств России, актер, режиссер и киносценарист Александр Гетман, долгое время возглавлявший театр «На Литейном», скончался 12 марта. Об этом сообщили сегодня, 13 марта, на сайте учреждения.

Место и время прощания с Гетманом будут известны позже. Пока не разглашается, каковы причины смерти. Напоминаем, что свой актерский путь артист начал в Рижском театре русской драмы. Затем он успел поработать в нескольких петербургских театрах, чтобы в итоге в 1997 году возглавить театр «На Литейном». Благодаря Гетману с театром начали сотрудничать современные режиссеры и артисты.

«Все три «Золотые маски», которыми гордится театр, пять «Золотых софитов», Госпремия были получены в годы руководства Гетмана»,

— добавили в учреждении.

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