Бывший вице-губернатор Петербурга Кичеджи продает свой интернет-журнал

Он хочет получить за СМИ 6,2 миллиона рублей.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи выставил на продажу журнал «Интересант». Объявление появилось на сайте объявлений «Авито».

На сайте сказано, что интернет-издание продают вместе с доменным именем, сайтом, лицензией и правами управлением сайтом и группами в социальных сетях. «Интересант» существует с 2016 года и пользуется популярностью среди читателей, уверяет продавец. В объявлении также сказано, что причиной продажи стало то, что СМИ – это непрофильный актив.

Напоминаем, что Кичеджи был вице-губернатором Петербурга с 2011 по 2014 годы. Он отвечал за сферы науки, образования, культуры, спорта и СМИ. Сейчас он планирует открытие отеля «Богема».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы предлагают на «Авито» откапывать чужие машины за деньги. В среднем предприимчивые горожане просят за услугу от 400 до 1000 рублей.