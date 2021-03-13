Суд арестовал второго фигуранта дела о растрате 9,5 млн рублей, предназначенных для уборки тротуаров

Василеостровский районный суд в пятницу, 12 марта, отправил под стражу Юрия Чернокозинского. Ему предъявлено обвинение в растрате 9,5 миллионов рублей, выделенных на уборку городских тротуаров.

Немногим ранее аналогичная мера пресечения была избрана бывшему начальнику ГУДП «Центр» Геннадию Фомину, который также является фигурантом дела о растрате. По версии правоохранительных органов, экс-глава бюджетного дорожного предприятия заключил с фирмой-подрядчиком фиктивный договор на уборку тротуаров.

На якобы поддержание порядка на дорогах Петербурга из бюджета выделили 9,5 миллионов рублей. Работы в рамках контракта, однако, так и не были выполнены — всю сумму злоумышленники обналичили и поделили между собой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Приморский районный суд не стал арестовывать одного из подозреваемых в изнасиловании 16-летней петербурженки.