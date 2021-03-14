В Петербурге 15 марта ожидаются потепление и гололед

В Петербурге 15 марта ожидаются потепление и гололед
Заснеженный Петербург. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В понедельник, 15 марта, в Северной столице ожидается потепление и облачная погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер подует со скоростью 4–9 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне 0… +2 градуса, днем столбики термометров покажут +2… +4 градуса. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление ночью изменится мало, днем повысится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в последний день недели в Петербурге ожидаются +1 градус тепла, облачность и переменные осадки ночью, а днем температура воздуха поднимется до +4 градусов. Облачность и дожди сохранятся.

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