На Витебском загорелась квартира: из окон валит дым

В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место оперативно прибыли спасатели, которые тушат помещение.

На юге Санкт-Петербурга сегодня вечером, 14 марта, произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в жилом доме на Витебском проспекте. Там загорелась квартира, из окон которой валят клубы дыма. На место вызвали спасателей, которые оперативно приехали и приступили к ликвидации пожара.

Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. Пользователи отмечают, что складывается ощущение, что огонь разгорелся сразу в нескольких помещениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после пожара на улице Зины Портновой в больницу увезли одного человека. Из горящей квартиры спасли четырех человек (все взрослые).