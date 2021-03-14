Петербуржцы рассказали о задержании пьяного водителя в Кировском районе

Сотрудники ДПС предотвратили вероятные ДТП благодаря своей внимательности.

Автомобилист рассказал о задержании подозрительного водителя в Санкт-Петербурге сегодня, 14 марта. Своими наблюдениями он поделился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Кировском районе. Там сотрудники ДПС обратили внимание на водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, тем самым избавив дороги от «одного пьяного камикадзе».

На кадрах с места инцидента заметно, что мужчину пришлось скрутить и повалить на землю. Видимо, он сопротивлялся.

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