Петербуржцы рассказали о задержании пьяного водителя в Кировском районе

Петербуржцы рассказали о задержании пьяного водителя в Кировском районе
Автомобилиста успешно задержали. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Сотрудники ДПС предотвратили вероятные ДТП благодаря своей внимательности.

Автомобилист рассказал о задержании подозрительного водителя в Санкт-Петербурге сегодня, 14 марта. Своими наблюдениями он поделился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Кировском районе. Там сотрудники ДПС обратили внимание на водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, тем самым избавив дороги от «одного пьяного камикадзе».

На кадрах с места инцидента заметно, что мужчину пришлось скрутить и повалить на землю. Видимо, он сопротивлялся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Витебском загорелась квартира: из окон валит дым. На место оперативно прибыли спасатели, которые тушат помещение.

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На Витебском загорелась квартира: из окон валит дым