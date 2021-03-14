В Петербурге запечатлели общение ястреба и белки

Белка и хищная птица познакомились, но друзьями не стали. Фото: Птицы СПб и России

Белка и хищная птица познакомились, но друзьями не стали. Фото: Птицы СПб и России

Хвостатая чуть не стала ужином для хищной птицы, но смогла спастись.

Фотограф Людмила Михайлова показала снимок, на котором запечатлены ястреб и белка. Их она заметила в одном из парков Калининского района. Женщина рассказала об увиденном 14 марта в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Птицы СПб и России».

Ястреб и белка решили познакомиться, их общение чуть не закончилось кровопролитием. К счастью, обошлось без летальных исходов.

«Молодой тетеревятник уже осваивает гнездо, а белка чуть не стала его добычей»,

– написала фотограф.

Михайлова отметила, что уже видела ястребов в 2020 году и поэтому решила проведать их.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фотограф запечатлел трагическую концовку отношений совы и белки на Елагином острове.