Фотограф запечатлел трагическую концовку отношений совы и белки на Елагином острове

Комментаторы разделились на тех, кто жалеет белку, и тех, кто оправдывает поведение совы. Фото: ВКонтакте/Птицы СПб и России

Комментаторы разделились на тех, кто жалеет белку, и тех, кто оправдывает поведение совы. Фото: ВКонтакте/Птицы СПб и России

Петербургский фотограф Антон Кубышкин в течение недели наблюдал за развитием отношений длиннохвостой неясыти и белки в парке ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове.

Результатами своих наблюдений фотограф делился в сообществе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте». Поначалу выглядело умилительно: на видеозаписи белка, явно играясь, скакала вокруг птицы-хищника. Хватило терпения совы, однако, ненадолго.

Уже 5 декабря петербуржец снова посетил парк и констатировал, что дружба совы и белки получила трагическое завершение: фотограф запечатлел в когтях крылатого хищника добычу — ту самую белку. «Шутить с этими птичками точно не стоит, особенно если ты — небольшая белочка», — подытожил автор фото.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в комитете по природопользованию рассказали, чем не стоит кормить птиц в зимнее время.