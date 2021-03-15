Безруков признался, что погряз в долгах из-за ипотеки

Актеру приходится сниматься в рекламе из-за долга, хотя он этого не любит.

Актер Сергей Безруков объяснил, почему начал сниматься в рекламе. Он никогда не любил такой вид заработка, но теперь приходится забыть о принципах, ведь у артиста есть долг по ипотеке. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Безруков заявил, что купил квартиру в Москве и теперь ему приходится много работать, чтобы выплатить кредит. Сейчас он готов браться практически за любые проекты – даже сниматься в рекламных роликах.

«Я надеюсь, что доживу. Хочу погасить, конечно, заранее. Были ипотечные каникулы, но они кончились. Когда у тебя ипотека, то ты просто работаешь на будущее»,

— объяснил Безруков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин поручил до 15 апреля подготовить предложения по льготной ипотеке.