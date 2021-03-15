Билли Айлиш получила «Грэмми» за песню к фильму о Бонде

Билли Айлиш. Фото: кадр из клипа на песню "No time to die", Youtube

Билли Айлиш. Фото: кадр из клипа на песню "No time to die", Youtube

Ожидается, что лента выйдет на большие экраны в октябре 2021 года.

Американская певица Билли Айлиш получила очередную премию «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Жюри очень понравилась композиция No time to die, которую поклонники фильмов о Джеймсе Бонде услышат в очередной серии бондианы. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Билли Айлиш разделила победу с братом и музыкальным партнером Финнеасом О’Коннеллом. Им удалось обойти Тейлор Свифт, Синтию Эриво, композиторов Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопес и других.

Напоминаем, что фильм о Джеймсе Бонде выйдет в октябре 2021 года. Премьеру переносили несколько раз из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш попала в черный список американского правительства. В черный список также попала певица Дженнифер Лопес, которая не раз критиковала миграционную политику властей.