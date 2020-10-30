Билли Айлиш попала в черный список американского правительства

Билли Айлиш попала в черный список американского правительства
Билли Айлиш. Фото: кадр из клипа на песню "No time to die", Youtube

Черный список правительства США пополнился новым именем: туда попала певица Билли Айлиш, которая якобы «разрушает страну».

Как сообщает The Washington Post, В Штатах некий чиновник подготовил проект, который подразумевает исключение некоторых знаменитостей из контракта, связанного с кампанией против COVID-19. Договор заключили с 274 звездами, но пока из них одобрены только десять.

Отмечается, что Айлиш не попала в этот список, потому что «разрушает страну и все, что важно для американцев». Кроме того, она не поддерживает президента Дональда Трампа.

В черный список также попала певица Дженнифер Лопес, которая не раз критиковала миграционную политику властей, и режиссер Джадд Апатоу, который усомнился в умственных способностях Трампа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что клип на песню Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде набрал 4 миллиона просмотров за сутки.

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