Киркоров хочет, чтобы его похоронили рядом с Басковым

Киркоров рассказал о желании быть похороненным рядом с Басковым. Фото: kirkorov.ru

Киркоров рассказал о желании быть похороненным рядом с Басковым. Фото: kirkorov.ru

Певец надеется, что гроб украсят стразами.

Певец Филипп Киркоров заявил, что хочет, чтобы его похоронили рядом с артистом Николаем Басковым. Своим желанием он поделился в эфире НТВ в программе «Ты не поверишь!».

Он пошутил, что мечтает о гробе со стразами. Басков, поддерживая разговор, заявил, что готов оплатить каприз Киркорова.

«Гроб из [кристаллов] Swarovski. Мне сказал, чтобы я оплатил. Конечно, готов оплатить Филиппу с удовольствием»,

— посмеялся артист.

При этом оба добавили, что шутят и выразили надежду, что проживут еще не один год. Киркоров отметил, что позади непростой год – пандемия коронавируса унесла тысячи жизней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова собралась переезжать к Филиппу Киркорову. Она отметила, что только с ним может внезапно встретиться вечером, чтобы «поболтать и поесть жареной картошки с грибами».