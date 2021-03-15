Вторая волна эпидемии COVID в Петербурге пошла а спад

Вторая волна эпидемии COVID в Петербурге пошла а спад
Ситуация остается нестабильной. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Вторая волна пандемии коронавируса в Петербурге постепенно спадает. Однако данный показатель пока не достиг минимального уровня, который был зафиксирован после спада первой волны в августе 2020 года.

В городе от коронавируса привились 306 878 жителей. Из них 200 575 полностью закончили цикл вакцинации.

Как сообщается в информационной справке на сайте администрации города, в настоящее время ситуация с COVID-19 нестабильна, с возможностью роста заболеваемости. Горожан, не имеющих противопоказаний, призвали сделать прививку от новой болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация.

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