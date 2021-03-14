Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал, что число заболевших коронавирусом в России может увеличиться осенью.

«Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», — рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация.

С начала пандемии в России выявлено 4 390 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 090 летальных исходов, выздоровели 3 995 129 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медицинский регулятор Зимбабве одобрил применение российской вакцины от коронавируса. Известно, что разрешение на экстренное применение получили четыре препарата.