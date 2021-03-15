Петербуржцам предложили придумать новый предупреждающий баннер для «моста глупости»

Старая вывеска, предупреждающая о том, что «Газель» не проедет, снята. Фото: скриншот "Мост глупости"

Старая вывеска, предупреждающая о том, что «Газель» не проедет, снята. Фото: скриншот "Мост глупости"

«Мост глупости» в Петербурге обретет новый баннер. Сейчас знаменитая переправа на Софийской улице находится в «отпуске».

Активисты, которые ведут группу «Моста глупости» в соцсети «ВКонтакте», собираются провести конкурс на баннер с новым дизайном. Ранее эту идею пользователи поддержали в голосовании.

Старую вывеску, предупреждающую об ограничении по высоте, сняли на очистку от многолетнего грязевого слоя.

Напомним, движение под «мостом глупости» закрыли 13 марта. Ограничение продлится до 15 мая, все это время специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» будут проводить на объекте восстановительные работы. За все время под переправой пострадали более 200 газелей и грузовиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под «мостом глупости» за утро застряли стразу два грузовика. Осле мост было решено закрыть.