К жителям дома на 5-й Советской вернулось тепло

В Центральном районе Петербурга подошли к концу ремонтные работы, из-за которых жильцы одного из домов остались без отопления.

Специалисты «Теплосети» начали работы по адресу: 5-я Советская улица, дом 32. Они заменили порядка 4 метров ненадежного трубопровода, после чего перевели систему отопления в штатный режим.

Как сообщили в пресс-службе компании, при отсутствии горячей воды в здании петербуржцам советуют обратиться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отопление жителям одного из домов на 5-й Советской отключили с утра 14 марта.